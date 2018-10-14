Burdur'da Bocce Turnuvası yapıldı

Mesut MADAN / BURDUR, () -

Burdur'da Amatör Spor Haftası'nı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Bocce Turnuvası düzenlendi.

Gazi Atatürk Stadı bocce sahasında düzenlenen turnuvada 11 takımda 33 sporcu mücadele etti. Bocce İl Temsilcisi Yeliz Gider, turnuvaya ilçeler dahil yoğun bir katılım olduğunu söyledi. Burdur'da iki yıl önce başlayan bocce sporunun kısa zamanda büyük gelişim gösterdiğini anlatan Gider, "Bocce Burdur'da iki yıldır yayılmaya devam ediyor. İki yılda büyük yol kat ettik. Burdur olarak Türkiye şampiyonaları ve uluslararası turnuvalarda birçok derece elde ettik. İnşallah başarılarımıza ileride yenilerini ekleyeceğiz. Türkiye'de boccede ekol olmak istiyoruz" dedi.

Turnuvada Burdur Lisesi birinci, Karamanlı Anadolu Lisesi ikinci, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı ise üçüncü oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yeliz Gider röportaj

- Maçlardan detay

(FOTOĞRAFLI)