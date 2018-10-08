Burdur Birinci Amatör Kümede mücadele başladı

Mesut MADAN/BURDUR,() - BURDUR Birinci Amatör Küme müsabakaları başladı. Haftayı, Hacılar Gençlikspor'u 6- 1 mağlup eden Gölhisarspor lider tamamladı.

Gazi Atatürk Stadı'nda oynanan MAKÜ Spor-Burdurspor maçı ile başlayan ligin ilk yarısı, 2 Aralık'ta sona erecek. Ligin açılış maçında Maküspor ve Burdurspor karşılaştı. Mertcan Erölmez, Lütfi Oral ve Gökberk Çelikbaş hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Maçı, Maküspor ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 kazandı.

Geçen sezon Burdur'u Bölgesel Amatör Ligde temsil eden bu sezon amatör kümeye düşen Gölhisarspor ise Burdur Gazi Atatürk Stadı'nda Hacılar Gençlikspor'la karşılaştı. Volkan Yalın, Özlem Balkıç ve Osman Genç hakem üçlüsünün yönettiği maçı, Gölhisarspor 6- 1 kazandı.

Burdur Birinci Amatör ilk hafta sonuçları şöyle;

Maküspor- Burdurspor: 4- 0

Çeltikçi Belediyespor- Tefenni Gücü: 4- 0

Burdur Belediyespor- Yeşilova Belediyespor: 2- 1

Hacılar Gençlikspor- Gölhisarspor: 1- 6

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