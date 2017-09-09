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Burak Yılmaz , Volkan Şen'e kefil oldu , transfer bitti

Volkan Şen eski takımı Trabzonspor ile anlaştı.Anlaşmayı arabulucu olan Burak Yılmaz gerçekleştirdi.

09 Eylül 2017 Cumartesi 11:37
Burak Yılmaz , Volkan Şen'e kefil oldu , transfer bitti

Trabzonspor, F.Bahçe'den ayrıldıktan sonra takım bulamayan Volkan Şen ile dün sürpriz bir şekilde yıllık 850 bin Euro karşılığında iki yıllığına anlaşmaya vardı.
2013-14 sezonunun devre arasında taraftarlar ile yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılan Volkan için takımın golcüsü Burak Yılmaz kefil oldu. Başkan Muharrem Usta ile görüşen Burak'ın, "Volkan'ı tanıyorum. Tabii ki tercih sizin ama ben arkadaşıma kefilim. Takıma büyük katkı sağlayacak" dediği belirtildi.

'YARIM KALAN İŞİMİ BİTİRECEĞİM'

Volkan'ın İstanbul'da yapılan görüşmede ise Başkan Usta'ya, "Boş sözleşmeye imza atmaya hazırım. Trabzonspor'da yarım kalan işimi tamamlamak istiyorum. Pişman olmayacaksınız" dediği ve bu şartlar altında anlaşma sağlandığı belirtildi.

AĞLAYARAK GİTMİŞTİ

Trabzonspor'un 2011'de Bursaspor'dan 3.7 milyon Euro'ya aldığı Volkan Şen, 26 Ağustos 2013 yılında oynanan Çaykur Rize maçında tarafatrların tepki göstermesi sonucu ağlayarak sahayı terk etmiş ve dever arasında Bursa'ya gitmişti. Volkan'ın geri dönüşüyle ilgili olarak taraftar grupları, oyuncuya sahip çıkılması gerektiği noktasında destek mesajları paylaştı.

ARTIK KASLI!

Geçen yıl kiloları nedeniyle eleştirilen Volkan, geçtiğimiz günlerde kaslı vücudunu sosyal medyadan paylaşmıştı.

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