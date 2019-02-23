Bülent Korkmaz: Hak ettiğimiz bir sonuç 

ANTALYA, () - ANTALYASPOR Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "İyi oynadık ve hak ettiğimiz bir sonuç aldık" dedi.

Spor Toto Süper Lig 23'üncü haftasında Antalyaspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2- 1 mağlup etti. Karşılama sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, galibiyetten dolayı memnun olduklarını belirtti. Korkmaz, "İyi oynadık. Özellikle ilk yarı çok iyi oynadık. Hem oyunun, hem topun hakimiydik. Gol pozisyonlarına girdik. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirdik ve pozisyon da vermedik. İkinci yarı da iyi başladık. Ta ki golü yedikten sonra bir panikleme dönemi oldu. Normal. 7 maçtır kazanamamanın verdiği bir stres ve baskı da vardı. Sivas kendi evinde kaybetmiyor, çok güçlü bir takım. Çok yetenekli oyuncuları olan bir takım. Dolaysıyla Sivas'ı kendi evinde yenmek bizim için ayrı bir mutluluk. İyi oynadık ve hak ettiğimiz sonucu aldık. Evimize mutlu şekilde dönüyoruz" dedi.

Demir Grup Sivasspor'un golünden sonra baskı yedikleri yönündeki soruya ise Korkmaz, "Golü yiyene kadar ki bölümde iyi oynadık. Biz de geri yaslanmayı istemeyiz ama oyun oraya getirdi. Önemli olan kazanmaktı. İyi oynamak da önemliydi ama kazanmak önemliydi. Kazandığımız için mutluyum" diye cevap verdi.

FOTOĞRAFLI