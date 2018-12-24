Bülent Korkmaz: "1 puan önemli"

Süleyman EKİN / ANTALYA () - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz maçtan sonra yaptığı açıklamada kazanılan her puanın önemli olduğunu belirterek, "Aldığımız 1 puan ve totalde kazandığımız 27 puan bizim için önemliydi" dedi.

Bülent Korkmaz, kendileri açısından kazanılan her puanın önemli olduğunu söyledi. Korkmaz, “Fenerbahçe'nin pozisyonu ne olursa olsun büyük takım. Şampiyonluğu yaşamış bir takım. Dolayısıyla aldığımız 1 puan ve totalde kazandığımız 27 puan bizim için önemliydi" ifadelerini kullandı.

Oyuncularına teşekkür eden Korkmaz, "2 sakat, 4 cezalı oyuncumuz vardı. Bu kadar eksiğe rağmen oynayan oyuncular da ellerinden gelenin en iyisini yaptı. O mücadeleyi gösterdiler. Onlara da teşekkür ediyorum. Artık tatilden sonra ikinci yarıya inşallah iyi bir biçimde hazırlanacağız" diye konuştu.

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