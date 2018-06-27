Buket Balkan üçüncüsü oldu

İZMİR, ()

BALKAN Atletizm Federasyonları Birliği'nin düzenlediği, 16 ülkeden 338 sporcunun yarıştığı 48. Balkan U20 Atletizm Şampiyonası'nda Gaziemir Belediyesi sporcusu Buket Katya Orhonsayın üçüncü oldu. 2009 yılından bu yana kazandığı başarılarla adından söz ettiren Gaziemir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nün Atletizm Takımı da son katıldığı turnuvadan dereceyle döndü. İstanbul Olimpiyat Stadı'nın yanındaki Annex Pisti'nde, düzenlenen şampiyonada Buket Katya Orhonsayın çoklu branşlar kategorisinde 4 bin 564 puan topladı.

