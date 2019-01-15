Bucaspor yönetiminden senet iddiası

TFF 3. Lig 3. Grup'ta kurtuluş savaşı veren ve tarihinin ekonomik olarak en sıkıntılı günlerini geçiren Bucaspor'da Başkan Cihan Aktaş, eski yönetimleri topa tuttu. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada eski Başkan Çetin Kayışlı'nın kulübe ait senetlerin paralarını Bucaspor'un kasasına koymadığı iddia edildi. "Bucaspor yönetimi olarak göreve gelir gelmez başlattığımız geçmiş belgelerin incelenmesiyle ilgili çalışmalarımız neticesinde ulaştığımız ayrıntıları yayınlıyoruz" başlıklı açıklamada, "Bucaspor Kulübü Derneği olarak sormak istiyoruz. Eski Başkan Sayın Çetin Kayışlı, senetlerin paraları neden Bucaspor’un kasasında değil? Neden bu senetler kayda bile alınmamış? Cemil Şeboy Tesisleri’ndeki halı sahaları kiraya verirken elden aldığınız ve kayda geçirmediğiniz bu senetlerin paralarını kulübümüze getirmeyi düşünüyor musunuz? Kulübümüzün hakkını son kuruşuna dek alana kadar bu rezillikleri ortaya çıkaracağımızdan ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dendi.