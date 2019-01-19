Bucaspor'un rakibi Erzincanspor

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezonun ilk yarısını düşme hattında bitiren Bucaspor yarın orta sıralarda yer alan Anagold 24Erzincanspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Mustakil Atletizm Pisti Sahası'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Transfer yasağını kaldıramayan sarı-lacivertlilerde cezalı Özcan ile Batuhan forma giyemeyecek. Bucaspor'un başına devre arasında geçen Teknik Direktör Tolga Doğantez de ilk sınavına çıkacak. İyi bir sonuçla İzmir'e döneceklerini ifade eden Doğantez, "Transfer yasağını kaldıramadık ama çok iyi çalıştık. Mevcut kadromuzla önemli işlere imza atacağız. Erzincanspor maçıyla birlikte kurtuluş mücadelemizi başlatacağız" dedi.