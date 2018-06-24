Bucaspor'un oyuncularına kanca

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

GELECEK sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek Bucaspor'un mali sıkıntılar yüzünden elinden kaçırdığı futbolculara Süper Lig ve 1. Lig'den teklif yağıyor. Sarı-lacivertlilerde 64 bin TL alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle serbest kalan stoper Uğurcan Yazgılı'ın Erzurumspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa'yla görüştüğü öğrenilirken, defans oyuncusu Ömer Kanberoğlu'nun Denizlispor'a, kaleci Hüseyin'in de Boluspor'a imza atacağı iddia edildi.

Geçen sezon 2. Lig'de gol kralı olan golcü İlyas Çakmak, sağbek Sancar ve solbek Abdullah'ın da yine 1. Lig'den birçok kulüple temas kurduğu öğrenildi.