Bucaspor'un konuğu Serik

  İZMİR, () TFF 3. Lig 3. Grup'ta geçen hafta Cizrespor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Bucaspor, yarın sahasında kendisi gibi henüz galibiyetle tanışamayan Serik Belediyespor'u konuk edecek. Yeni Buca Stadı'nda Okan Kayataş'ın yöneteceği...

Bucaspor'un konuğu Serik

 

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 3. Grup'ta geçen hafta Cizrespor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Bucaspor, yarın sahasında kendisi gibi henüz galibiyetle tanışamayan Serik Belediyespor'u konuk edecek. Yeni Buca Stadı'nda Okan Kayataş'ın yöneteceği maç saat 19.00'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, bilet fiyatları VIP tribünü 20, kapalı tribün 15, maraton 10 ve kale arkaları 5 TL olarak belirlendi. Teknik Direktör Yüksel Kepoğlu, taraftarın desteği ile ilk galibiyetlerini elde edeceklerini belirterek, "Oyun olarak takımımdan memnunum. Artık pozitif futbolumuzu skora yansıtacağız" dedi. 

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