Bucaspor'un konuğu Serik

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 3. Grup'ta geçen hafta Cizrespor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Bucaspor, yarın sahasında kendisi gibi henüz galibiyetle tanışamayan Serik Belediyespor'u konuk edecek. Yeni Buca Stadı'nda Okan Kayataş'ın yöneteceği maç saat 19.00'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, bilet fiyatları VIP tribünü 20, kapalı tribün 15, maraton 10 ve kale arkaları 5 TL olarak belirlendi. Teknik Direktör Yüksel Kepoğlu, taraftarın desteği ile ilk galibiyetlerini elde edeceklerini belirterek, "Oyun olarak takımımdan memnunum. Artık pozitif futbolumuzu skora yansıtacağız" dedi.