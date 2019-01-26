Bucaspor'un konuğu Payasspor

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 3. Grup'ta geçen hafta deplsamanda Anagold 24Erzincanspor'a 2-0 mağlup olan düşme hattındaki Bucaspor yarın sahasında Payasspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı Barkın Kara yönetecek. Sarı-lacivertlilerde eksik futbolcu bulunmazken, Teknik Direktör Tolga Doğantez Payasspor'u yenip çıkışa geçeceklerini söyledi. Son sıradan bir an önce kurtulmak istediklerini vurgulayan genç çalıştırıcı, "Her karşılaşma bizim için çok kritik. Payasspor'u yenecek güçteyiz. Kazanıp camiamıza güzel bir hafta sonu yaşatmak istiyoruz" dedi.