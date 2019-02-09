Bucaspor Serik deplasmanında

  İZMİR, () TFF 3. Lig 3. Grup'ta geçen hafta evinde Cizrespor'a 3-1 mağlup olup 15 puanla son sırada kalan Bucaspor yarın Serik Belediyespor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Serik İsmail Oğan Stadı'nda Serkan Pınar'ın düdük...

Bucaspor Serik deplasmanında

 

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 3. Grup'ta geçen hafta evinde Cizrespor'a 3-1 mağlup olup 15 puanla son sırada kalan Bucaspor yarın Serik Belediyespor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Serik İsmail Oğan Stadı'nda Serkan Pınar'ın düdük çalacağı maç saat 13.30'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde eksik oyuncu bulunmazken, Teknik Direktör Tolga Doğantez Antalya'dan galibiyetle döneceklerini belirterek, "Yeni transferlerimizih bir çoğu sahadaki yerini alabilecek. Kurtuluş mücadelesi veriyoruz, kayıp yaşamaya tahammülümüz yok" dedi.  

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