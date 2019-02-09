Bucaspor Serik deplasmanında

İZMİR, ()
TFF 3. Lig 3. Grup'ta geçen hafta evinde Cizrespor'a 3-1 mağlup olup 15 puanla son sırada kalan Bucaspor yarın Serik Belediyespor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Serik İsmail Oğan Stadı'nda Serkan Pınar'ın düdük çalacağı maç saat 13.30'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde eksik oyuncu bulunmazken, Teknik Direktör Tolga Doğantez Antalya'dan galibiyetle döneceklerini belirterek, "Yeni transferlerimizih bir çoğu sahadaki yerini alabilecek. Kurtuluş mücadelesi veriyoruz, kayıp yaşamaya tahammülümüz yok" dedi.