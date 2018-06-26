Bucaspor Sancar'la Görüşecek

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Ekonomik sorunlar nedeniyle mevcut kadrosunda birçok futbolcuyu kaybeden TFF 3'üncü Lig'in yeni ekibi Bucaspor, sözleşmesi sona eren sağ beki Sancar Yıldırım'ı takımda tutmak için harekete geçti. Giden futbolcular yüzünden kadrosu daralan ve transfer yasağı bulunan sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki futbolcuyla masaya oturacağı kaydedildi. Başkan İrfan Bal ve yönetimin Sancar'ın yanı sıra sözleşmesini fesheden genç futbolcular sol bek Abdullah Balıkuv ve golcü Deniz Pero'ya da tekrar teklif götüreceği iddia edildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2018, 12:30