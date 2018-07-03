Bucaspor sahaya iniyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig'de düştükten sonra alacaklarını ödeyemediği kadrosundaki pek çok oyuncuyu kaybeden Bucaspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak.

İrfan Bal başkanlığındaki geçici yönetim 9-16 Temmuz'da yapılacak kongreye odaklanırken, geçen sezon son 4 haftada görev alan teknik direktör Yüksel Kepoğlu, 22 genç futbolcuyla Kaynaklar Tesisleri'nde saat 18.00'de başlayacak idmanla çalışmaların startını verecek. Sözleşmesinin devam ettiğini ve antrenmanlara başlamaları gerektiğini dile getiren teknik patron Kepoğlu, yeni yönetim belirlenene kadar üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini söyledi.

"Kağıt üzerinde görünen, takımın mukaveleli teknik direktörüyüm" diyen Kepoğlu, "Geçen sezon yönetimle 1.5 senelik anlaşma yapmıştım. İrfan Bey ve geçici yönetimle toplantı yaptım. Geçici hocayız belki ama şu dönemde sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Ayın 16'sını beklersek çok zaman kaybederiz. Bu dönemde 20'nin üzerinde antrenman yapacağız. Çalışmalara başlamamızın doğru olduğuna karar verdik. Mevcut kadroyu hazırlayacağız. Bu yönetim seçilir ve bizimle çalışmak isterse devam ederiz, başkası gelirse kararlarına saygı duyarız. Bu yıl feda yılından da öte olacak, hep birlikte emek vereceğiz" şeklinde konuştu.