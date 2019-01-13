Bucaspor potansiyelini çıkaracak

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TFF 3. Lig 3. Grup'ta ikinci yarıda kümede kalma savaşı verecek Bucaspor'da Teknik Direktör Tolga Doğantez rotayı çizdi. Yönetimin transfer yasağını kaldırmak için büyük uğraş verdiğini belirten genç teknik adam, "Biz öncelikle kendi işimize bakacağız. 25 futbolcumuzla çok keyifli bir şekilde çalışıyoruz. Yasak kalksa da kalkmasa da tek amacımız var, o da takımı kümede tutmak. Bizim için ilk 4 hafta çok önemli. Bu süreçte sendelemeden, toplayabildiğimiz en yüksek puanları toplamamız gerekiyor. Ondan itibaren zaten çıkışımız başlar. Oyuncularımızın içindeki potansiyelleri çıkaracağız" yorumunu yaptı.