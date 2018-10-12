Bucaspor Kocaelispor'a karşı

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 3. Grup'ta geçen hafta evinde Diyarbekirspor'a 3-1 yenilerek 3 puanla sonuncu sıraya yerleşen Bucaspor yarın zirveyi hedefleyen Kocaelispor'a konuk olacak. Kocaeli Stadı'nda Fevzi Erdem Akbaş'ın düdük çalacağı müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Teknik Direktör Algun Erdem maça en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Oyuncularımız hafta boyunca en iyi şekilde çalıştı. Kocaelispor güçlü bir takım. Taraftar desteğini arkalarına alacaklar. Ancak bizim de şiddetle galibiyete ihtiyacımız var. Elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıtacağız" diye konuştu.