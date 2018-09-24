Bucaspor kenetlenecek

Onur ATIŞ / İZMİR, () - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Serik Belediyespor'a 2-1 yenilerek ilk 4 haftada henüz galibiyetle tanışamayan düşme hattındaki Bucaspor'a yönetimden destek geldi. Asbaşkan İbrahim Ülgen, tüm camianın kenetleneceğini ve kara bulutları dağıtacaklarını söyledi. Teknik ekip ve genç futbolculara sonuna kadar inandıklarını ifade eden Ülgen, "Zor günler mutlaka geride kalacaktır. Takımımızın alacağı bir galibiyet herkese güven verecek. Biz inançlıyız. Mutlaka çıkışa geçeceğiz. Kenetlendiğimiz sürece kolay kolay yıkılmayız" diye konuştu.