Bucaspor iki maç yapacak

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 3. Grup'ta ikinci yarıda kümede kalma mücadelesi verecek Bucaspor, 2 hazırlık maçı yapacak. Kaynaklar Tesisleri'nde kampa giren sarı-lacivertliler 9 Ocak'ta U21 takımıyla, 13 Ocak'ta ise Karşıyaka ile karşılaşacak. İki müsabaka da Kaynaklar'da oynanacak. Bucaspor'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Teknik Direktör Tolga Doğantez, en verimli şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "İkinci yarıya iddalı gireceğiz. Tek hedefimiz var, kurtuluş savaşını kazanmak. Transfer yasağı açılsa da açılmasa da biz kendi işimize bakacağız" dedi.