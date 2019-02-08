Bucaspor hazır kıta

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 3. Grup'ta kümede kalma savaşı veren Bucaspor'da pazar günü deplasmanda oynanacak Serik Belediyespor maçı öncesi yeni transferlerin hazır olması teknik heyeti sevindirdi. Çarşamba günü Kuşadasıspor'la hazırlık maçı yapan sarı-lacivertlilerde ara dönemde takıma dahil olan Erhan, Mert, Osman, Ömer Yanık, Muhammed, İbrahim, Yıldıray ve Volkan'ın iyi bir görüntü ortaya koyduğu öğrenilirken, Teknik Direktör Tolga Doğantez'in bu oyunculara Antalya deplasmanında şans vereceği bildirildi. Adaptasyon sorununu aştıktan sonra takımın çok daha iyi bir seviyeye geleceğini belirten Doğantez, "Elbette bazı futbolcularımızın eksiklikleri bulunuyor. Ancak şartlar ne olursa olsun Serik Belediyespor maçını kazanmalıyız" dedi.