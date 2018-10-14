Bucaspor gülmeyi unuttu

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk adaylarından Kocaelispor'a deplasmanda 3-0 yenilerek 3 puanla son sırada kalan Bucaspor taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

Geride kalan 7 hafta sonunda dibe demirleyen sarı-lacivertliler tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birine imza attı. Teknik direktör Algun Erdem, ilk yarıda çok iyi direnç gösterdiklerini belirterek, "Maçın 44'üncü dakikasında inanılmaz bir gol kaçırdık. Topu ağlara gönderseydik sonuç farklı olacaktı. Yine bireysel hatalardan dolayı goller yedik" dedi.

Kocaelispor'un attığı 2'nci gol öncesi rakip oyuncu Kemalcan'ın, Devrim'e çok sert bir şekilde faul yaptığını anlatan Erdem, "Bu pozisyon direkt kırmızı kartı gerektiriyordu. Hakem düdüğü ağzına koydu ama çalmadı. Dönen top ise kalemizde gol oldu. Elbette hakem hatalarına sığınmıyoruz ama bu pozisyonun gol olması direncimizi yıktı" diye konuştu.

Henüz galibiyetle tanışamayan Bucaspor çarşamba günü evinde lider Bayburt İl Özel İdare ile karşı karşıya gelecek.