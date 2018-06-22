Bucaspor gençlere kaldı 

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

YAŞADIĞI maddi sıkıntılar yüzünden ekonomik olarak tarihinin en zor günlerini geçiren 3. Lig ekibi Bucaspor'da yeni sezon öncesi sadece altyapı patentli futbolcular takımda kaldı.

Sözleşmeleri sona eren İlyas, Murat, Onur, Emre Özkan, Emre Toraman ve Deniz'in yanı sıra Sancar, Uğurcan, Ömer ile İbrahim takımdan ayrıldı. Saruhan, Devrim, İsa ile Oğuz'a ise paralarını yatıran sarı-lacivertlilerde altyapıdan gelen 23 futbolcu yeni sezonda kadroda yer alacak. Futbolcularının tamamını Buca Futbol Akademisi'nden çıkaran İzmir ekibinde en az 5 gencin daha sezon öncesi hazırlık kampında profesyonel yapılacağı ifade edildi. Bucaspor, eski futbolcularına olan borçları nedeniyle transfer yasaklısı durumunda.