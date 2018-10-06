Bucaspor evinde Diyarbekirspor'la karşılaşacak





İZMİR, ()

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 5 maçta 3 puan toplayıp düşme hattından çıkamayan ve hafta içinde teknik direktör değişikliğine giden Bucaspor yarın sahasında Diyarbekirspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda Sercan Murat Gündüzler'in yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP 15, kapalı tribün 10, maraton 5, kale arkaları 3 TL olarak belirlendi. Yüksel Kepoğlu'nun yerine teknik direktörlük koltuğuno oturan Algun Erdem de ilk kez sarı-lacivertlilerin başında sahaya çıkacak.