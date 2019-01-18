Bucaspor Erzincanspor'a odaklandı

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 3. Grup'ta ikinci yarıda kümede kalma savaşı verecek Bucaspor'da yönetim yoğun çaba harcamasına rağmen transfer yasağını kaldıramazken, Teknik Direktör Tolga Doğantez mevcut kadroyla en iyi şekilde mücadele edeceklerini söyledi. İkinci yarının ilk haftasında pazar günü Anagold 24Erzincanspor'la deplasmanda karşı karşıya geleceklerini belirten Doğantez, "Biz çalışmalarımızı transfer yasağı kaldırılmayacakmış gibi yaptık. Genç futbolcularımızla çok verimli bir ara süreç geçirdik. Tek düşüncemiz, takımı ligde tutmak. İlk 4 hafta bizim için çok önemli. Tamamen Erzincanspor karşılaşmasına odaklandık" dedi. Sarı-lacivertliler eski oyuncuları Veli, Ferhat, Emre Şahin, Serkan ve Mehmet İncebacak'la muvafakatname konusunda anlaşamadı ve transfer tahtasını açamadı.