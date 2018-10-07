Bucaspor - Diyarbekirspor: 1-3

İZMİR ()

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Sercan Murat Gündüzler (xx), Necdet Çelik (xx), Yunus Doğan (xx)

BUCASPOR: Yunus (x) – Çetin (xx), Doğan (x), Özcan (xx), İsa (x), Devrim (x) (Dk. 46 Saruhan x) , Sebahattin (x), Barış (x) (Dk. 68 Enes x), Cuma (x) (Dk. 85 Hakkıcan), Ömer (xx), Hasan (x)

DİYARBEKİRSPOR: Gökhan Yenigün (xxx) – Gurur (xxx), Emre Tosun (xxx), Özgür (xx) (Dk. 85 Aykut), Mustafa (xxx), Gökhan Ünver (xx), Umut (xxx), Gökhan Köseoğlu (xx), Emre Pehlivan (xx) (Dk. 55 Sedat x), Fikret (xx), Tolga (xxx) (Dk. 65 Tugay xx)

GOLLER: Dk. 16 Tolga, Dk. 23 Emre Tosun, Dk. 81 Umut (Diyarbekirspor) - Dk. 72 Saruhan (Bucaspor)

SARI KARTLAR: Çetin (Bucaspor) - Özgür, Fikret, Gurur, Mustafa (Diyarbekirspor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup’ta ilk 5 haftada galibiyet yüzü görmeyen Bucaspor evinde Diyarbekirspor'a da mağlup olmaktan kurtulamadı, son sıraya geriledi: 1-3. Maçın ilk yarısını 16'ncı dakikada Tolga, 23'üncü dakikada da Emre’nin attığı golleriyle 2-0 yenik kapatan Fırtına, 72’de Saruhan’la umutlansa da 81’de Umut’un golüne engel olamadı. Bu sonuçla 3 puanda kalan İzmir ekibi bir yara daha aldı. Diyarbekirspor ise 12 puana yükselerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

16'ncı dakikada Diyarbekirspor öne geçti. Umut’un sağdan ortaladığı topa Tolga kafayı vurdu: 0-1.

23'üncü dakikada Diyarbekirspor golleri ikiledi. Emre Pehlivan’ın kullandığı köşe atışında Emre Tosun topa dokundu: 0-2.

31'inci dakikada İsa’nın ortasında Cuma topa gelişine vurdu. Ancak Bucaspor bu ataktan sonuç alamadı.

62'nci dakikada Fikret’in ceza sahası dışından çektiği şut az farkla auta gitti.

72'nci dakikada Bucaspor’da Saruhan’ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

81'inci dakikada Sedat’ın ara pasında Umut plaseyi yaptı: 1-3. Kalan dakikalarda iki takımın çabaları sonucu değiştirmedi, Diyarbekirspor 3 puanı 3 golle aldı.