Bucaspor Diyarbakır'da galibiyet peşinde

İZMİR, ()
TFF 3. Lig 3. Grup'ta geçen hafta evinde Bağcılarspor'la golsüz berare kalıp 16 puanla son sıradan kurtulamayan Bucaspor yarın deplasmanda Diyarbekirspor'la kozlarını paylaşacak. Diyarbakır Stadı'nda Ahmet Balkan'ın yöneteceği maç saat 13.00'te başlayacak. Sarı-lacivertlilerde eksik futbolcu bulunmazken, Teknik Direktör Levent Eriş Diyarbakır'dan mutlak 3 puanla dönmeleri gerektiğini söyledi. Eriş, "Artık puan kaybına tahammülümüz yok. Takımıma inanıyorum, kazanıp çıkışa geçeceğiz" dedi. Bucaspor, bitime 12 hafta kala kurtuluş barajının 7 puan gerisinde bulunuyor.