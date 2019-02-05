Bucaspor deplasman karnesi zayıf

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 3. Grup'ta ikinci yarıda oynadığı 3 maçı da kazanamayan son sıradaki Bucaspor bu hafta konuk olacağı Serik Belediyespor karşılaşmasına iddialı hazırlanırken, sarı-lacivertlilerin deplasmanda gösterdiği performans taraftarı endişelendirdi. Dış sahada 10 maça çıkan İzmir ekibi yalnızca Ankara Adliyespor'u 1-0 yendi. Gurbette Payasspor, Kocaelispor, Yeni Çorumspor, 1461 Trabzon ve Erzincanspor'a kaybeden Bucaspor, Cizrespor, Bağcılarspor, Gölcükspor ve Halide Edip Adıvarspor'la yenişemedi. Teknik Direktör Tolga Doğantez, yeni transferlerin aralarına katılmalarıyla güçlendiklerini belirterek, "Serik deplasmanından istediğimiz sonucu alacağız. Maça çok iyi hazırlanıyoruz" dedi.