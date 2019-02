Bucaspor'den sessiz prova: 0-0

KUŞADASI, ()

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 15 puanla son sırada yer alan Bucaspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Serik Belediyespor maçı öncesi Kuşadasıspor'la hazırlak karşılaşması yaptı. Kuşadası Özer Türk Stadyumu'nda oynanan müsabakaya Kemal Mert , Sabahattin, Doğan, Erhan, Çetin Can, Enes, Saruhan, İbrahim, Osman, Oğuz, Yıldıray on biriyle çıkan Teknik Direktör Tolga Doğantez, ikinci 45 dakikada ise tüm kadroyu değiştirdi. İkinci yarıda Yunus Emre, Özcan, Ömer, Batuhan, Hakkıcan, Volkan , Cuma, Barış, Muhammed, İsa Güler, Emremücadele ederken, maç 0-0 sona erdi. Tolga Doğantez özellikle yeni futbolcuları değerlendirme açısında Kuşadasıspor müsabakasının önemli olduğunu söyledi. Doğantez, "Artık her şeyimizle Serik Belediyespor karşılaşmasını düşünüyoruz. Antalya'da 3 puanla dönerek kara bulutları dağıtacağız" dedi.