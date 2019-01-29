Bucaspor'dan Hüseyin'e çağrı

İZMİR, ()

TFF 3.'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kümede kalmak için çırpınan Bucaspor, transfer yasağını kaldırmak için yoğun çaba sarf ediyor. Borçlu olduğu eksi futbolcularından bir bir muvafakatname alan sarı-lacivertli yönetim henüz anlaşma sağlayamadığı kaleci Hüseyin Koç'a resmi sitesinden çağrı yaptı. Transfer döneminin bitimine 2 gün kala henüz somut adımlar atamayan kurmaylar, Hüseyin'in muvafakatname vermesi için oyuncuya açık mektupla seslendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer yasağını açmak için uzun süredir gecesini gündüzüne katan bu insanlar tam 'sonunda başardık' derken en büyük darbeyi evladı bildiği oyunculardan görmesin. Bu kulübe ihanet eden geçmiş yönetici ve başkanlara olan nefretini 90 yıllık üzümlü armadan çıkarma Hüseyin. Kulübü soyup soğana çeviren şahıslarla biz de sonuna kadar mücadele ediyoruz, edeceğiz. Bu yasak kalkmazsa mutlu olacak insanlar sana ihanet eden, bu kulübe ihanet eden şahıslar olacaktır. Hadi Hüseyin, bu kulübe zarar veren hainlerin yüzünü güldürme" ifadeleri kullanıldı.

