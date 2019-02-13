Bucaspor'da üçüncü Eriş dönemi

İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kurtuluş barajının 7 puan gerisinde son sırada bulunan Bucaspor, Tolga Doğantez'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Levent Eriş'le sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Eriş'in imza töreninde Asbaşkan Mehmet Sevinç de hazır bulundu. Sarı-lacivertlilerde daha önce 2 farklı dönemde teknik direktörlük yapan Eriş, son olarak bu sezon ilk yarıda Fethiyespor'u çalıştırmıştı. Levent Eriş, Yüksel Kepoğlu, Algun Erdem ve Tolga Doğantez'den sonra bu sezon Bucaspor'un dümenine geçen 4'üncü teknik direktör oldu.

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