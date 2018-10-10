Bucaspor'da sıkı yönetim

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta evinde Diyarbekirspor'a 3-1 yenilerek 3 puanla son sıraya yerleşen Bucaspor'da başkan Cihan Aktaş, kötü gidişe el koydu.

Futbolcularla birebir görüşen Aktaş, takıma beklentilerini anlatırken önlemler de aldı. Oyunculardan daha çok çalışmalarını ve kenetlenmelerini isteyen Cihan Aktaş tüm takımı istenen performansa ulaşıncaya kadar kampa soktu. Kaynaklar Tesisleri'nde sıkı yönetim ilan eden Aktaş, futbolculara telefon başta olmak üzere çeşitli kısıtlamalar getirdi. Dışarıdan hiç kimseyi tesislere sokmama kararı alan sarı-lacivertlilerin başkanı, futbolcuların çıkışını da yasakladı.

Zorlu bir maç takvimine gireceklerini belirten Cihan Aktaş oyunculara şu şekilde seslendi: "Birbirinden önemli maçlara çıkacağız. Trafiğimiz çok yoğun olacak. Hepinizden çok çalışmanızı ve takımdan başka bir şey düşünmemenizi istiyorum. Efsane olmak için uygun zaman geldi. Sadece bir galibiyete ihtiyaç duyuyoruz. Ben size inanıyorum. Siz de arkadaşlarınıza inanın ve güvenin. Tüm takım formunu yakalayana dek kamp yapacak."

Ligde 6 haftada galibiyet çıkaramayan Fırtına, cumartesi günü zirve mücadelesi veren Kocaelispor'a konuk olacak.