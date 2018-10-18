Bucaspor'da kötü gidiş sürüyor

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde lider Bayburt İl Özel İdare'ye de 1-0 yenilerek 8 hafta sonunda galibiyetle tanışamayan Bucaspor, 2'nci haftada girdiği düşme potasından kurtulamadı.

Geride kalan 8 maçta 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan sarı-lacivertliler ligin dibine demir atarak taraftarını kahretti. Yaşadığı maddi sıkıntılar yüzünden transfer yasağını açamayan ve birçok deneyimli oyuncusunu kaybeden sarı-lacivertlilerde taraftarlar, her şeye rağmen tamamı altyapıdan gelen oyuncuları alkışlarla stattan uğurladı. 10 kişi kalmalarına rağmen Bayburt karşısında futbolcuların gösterdiği performansla umutlandığı açıklayan teknik direktör Algun Erdem ise, "Mutlaka bu gidişat değişecek" dedi.

Maçın ilk 15 dakikasında istediklerini sahaya yansıtamadıklarını ancak sonra oyun üstünlüğünü ele aldıklarını belirten Erdem, "Maalesef basit bir hata sonucu gol yedik. Ardından 10 kişi kaldık. Ancak futbolcularımız tüm olumsuzluklara rağmen rakibi baskı altına aldı. Pozisyonlara girdik, goller kaçırdık. Sonuca üzülüyorum ama iyi yolda olduğumuza inanıyorum. Bu böyle gitmeyecek. Mutlaka emeklerimizin karşılığını alacağız. Taraftarımıza ayrıca teşekkür ederim. Maç bitiminde takımı alkışladılar, bunlar bize çok moral veriyor. Seyircimizi mutlu edeceğimiz zamanlar gelecek" diye konuştu.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart gören Barış'ın yanı sıra İsa da sarı kart cezalısı durumuna düştü.

