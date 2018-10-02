Bucaspor'da Kepoğlu gitti Erdem geliyor

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Bağcılarspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalıp 5 hafta sonunda 3 puanla 17'nci sırada yer alan Bucaspor'da teknik direktör Yüksel Kepoğlu ile yollar ayrıldı.

Başkan Cihan Aktaş'ın dün gece Yüksel Kepoğlu'nu arayıp kararını bildirdiği ifade edildi. Tecrübeli teknik adamın ise kararın kendisine telefonla bildirilmesine son derece bozulduğu vurgulandı. Başkan Aktaş'ın Yüksel Kepoğlu'nun yerine Algun Erdem'i göreve getireleceği belirtildi.

Yönetimin prensipte anlaşma sağladığı Erdem, Altınova Belediyespor, Keşanspor, Çiftlikköy Belediyespor, Edirne Gençlik, Edirnespor, Yeşil Bursa ve Ödemiş Belediyespor takımlarında görev yaptı.