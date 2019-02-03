Bucaspor'da kazan kaynıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, () -

TFF 3. Lig 3. Grup'ta evinde 1-0 öne geçtiği maçta Cizrespor'a 3-1 kaybedip ikinci yarıda 3'te 0 çeken ve 15 puanla sonunculuktan kurtulamayan Bucaspor'da taraftarlar isyan bayrağını açtı. Maç bitiminde genç oyunculara sert tepki gösteren futbolseverler, Teknik direktör Tolga Doğantez'i ise istifaya davet etti. Ara transfer döneminin son gününde 10 futbolcuya imza attıran Başkan Cihan Aktaş da alınan mağlubiyet sonrası büyük hayal kırıklığı yaşadı. Aktaş'ın hafta içinde sahada olan bazı genç oyuncuları sert bir dille uyaracağı bildirildi.

Teknik direktör Tolga Doğantez ise ayrılığın söz korusu olmadığını dile getirdi. Taraftarın protestosunu doğal ve haklı bulduğunu ifade eden Doğantez, "İkinci yarının ilk 3 haftasında puan alamamış bir takım var. Bu nedenle seyircimizin tepkisini anlayabiliyorum. Son gün kadromuza dahil ettiğimiz yeni oyuncuların sadece 4 tanesi İzmir'e gelebildi. Takıma girdikleri anda daha farklı bir Bucaspor olacak. O kadar transfer yaptıktan sonra sahadaki gençlerimizi motive etmek kolay olmuyor. Bu kötü gidişatı düzeltmek bizim borcumuz. İstifayı düşünmüyorum" dedi.