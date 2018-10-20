Bucaspor Çorum'da sahada

  İZMİR, () TFF 3. Lig 3. Grup'ta çarşamba günü lider Bayburt İl Özel İdare'ye evinde 1-0 yenilerek 9. haftaya 3 puanla son sırada giren Bucaspor, yarın üst sıraları hedefleyen Çorum Belediyespor'la deplasmanda karşılaşacak. Dr....

Bucaspor Çorum'da sahada

 

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 3. Grup'ta çarşamba günü lider Bayburt İl Özel İdare'ye evinde 1-0 yenilerek 9. haftaya 3 puanla son sırada giren Bucaspor, yarın üst sıraları hedefleyen Çorum Belediyespor'la deplasmanda karşılaşacak. Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak müsabakayı Ömer Faruk Gültekin yönetecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Çağlayan'ın yanı sıra kart cezalıları İsa ve Barış forma giyemeyecek. Teknik Direktör Algun Erdem, Çorum karşısında en iyi mücadeleyi göstereceklerini ve İzmir'e istedikleri skoru alarak döneceklerini söyledi. 

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