Bucaspor Çorum'da sahada

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 3. Grup'ta çarşamba günü lider Bayburt İl Özel İdare'ye evinde 1-0 yenilerek 9. haftaya 3 puanla son sırada giren Bucaspor, yarın üst sıraları hedefleyen Çorum Belediyespor'la deplasmanda karşılaşacak. Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak müsabakayı Ömer Faruk Gültekin yönetecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Çağlayan'ın yanı sıra kart cezalıları İsa ve Barış forma giyemeyecek. Teknik Direktör Algun Erdem, Çorum karşısında en iyi mücadeleyi göstereceklerini ve İzmir'e istedikleri skoru alarak döneceklerini söyledi.