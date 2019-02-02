Bucaspor - Cizrespor: 1-3

İZMİR, ()

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Alkım Aksoy (xx), Salim Şanlıer (xx), Muratcan Ilgaz (xx)

BUCASPOR: Yunus (x) - Hakkıcan (x), Doğan (xx), Sebahattin (x) (Dk. 66 Özcan çx), Ömer (xx), Batuhan (xx), Saruhan (x), Enes (x) (Dk. 66 Barış x), İsa (x) (Dk. 79 İbrahim x), Cuma (x), Emre (xx)

CİZRESPOR: Engin (xxx) - Safa (xx), Emrah (xxx), Emre (xxx), Cemal (xxx) (Dk. 97 Mustafa), Ekrem (xx) (Dk. 84 Mert), Burak (xxx), Nureddin (xx), Atilla (xx), Mehmet (xxx), Semih (xxx) (Dk. 79 Yusuf x)

GOLLER: Dk. 28 Emre (Bucaspor), Dk. 52 Cemal, Dk. 53 Semih, Dk. 67 Burak (Cizrespor)

SARI KARTLAR: Cuma, Batuhan, Hakkıcan (Bucaspor, Emre (Cizrespor)

TFF 3. Lig 3. Grup'ta kümede kalmak için çırpınan Bucaspor evinde en önemli rakiplerinden Cizrespor'a öne geçtiği maçta 3-1 yenilerek kan kaybetti.

Maçın 28. dakikasında Emre ile gol perdesini açan ve devreyi 1-0 önde tamamlayan sarı-lacivertliler ikinci yarıda adeta dağıldı. Cizrespor'da 53'te Cemal tabelayı eşitlerken, 1 dakika sonra sahneye çıkan Semih konuk takımı öne geçirdi: 1-2. Mücadelenin 67. dakikasında ağları sarsan Burak, Cizrespor'u çok rahatlatırken, Bucaspor'un ise fişini çekti. Bu sonuçla 15 puanda kalan İzmir ekibi sonunculuktan kurtulamadı. Haftaya düşme hattında giren Cizrespor ise 23 puana yükselip ateş hattından maç fazlasıyla çıktı. Sarı-lacivertli taraftarlar maç sonunda oyuncular ve teknik ekibe sert tepki gösterdi.