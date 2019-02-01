Bucaspor çıkış arıyor

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 3. Grup'ta ara transfer döneminin son gününde transfer yasağını kaldırarak 10 takviye yapan son sıradaki Bucaspor, yarın evinde kendisi gibi düşme hattında yer alan Cizrespor karşısında çıkış arayacak. Yeni Buca Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı Alkım Aksoy yönetecek. Ev sahibi ekipte kart cezalısı kanat oyuncusu Oğuz Aydın görev alamayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1 TL olarak açıklandı. Teknik direktör Tolga Doğantez kötü gidişata artık son vereceklerini belirterek, "Cizrespor maçı bizim için milat olacak. Kazanıp taraftarımızı mutlu edeceğiz" diye konuştu. Grupta 7 haftadır galip gelemeyen Bucaspor'un 15, Cizrespor'un 20 puanı bulunuyor.