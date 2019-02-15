Bucaspor beyaz sayfa açacak

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 15 puanla son sırada yer alan Bucaspor, bu hafta için göreve getirdiği Teknik Direktör Levent Eriş'le beyaz bir sayfa açmak istiyor. Ligdeki son 4 maçını kaybedip kurtuluş mücadelesinde ağır yara alan sarı-lacivertliler pazar günü evinde oynayacağı Bağcılarspor maçından mutlak 3 puan bekliyor. Takımıyla ilk sınavına çıkacak Levent Eriş, maksimum şekilde maça hazırlandıklarını belirterek, "Bucaspor artık kötü günleri geride bırakacak. Bağcılarspor maçı bizim için milat olacak. Oyuncularıma inanıyorum, taraftarımızdan destek bekliyorum" dedi.