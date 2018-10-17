Bucaspor-Bayburt İl  Özel İdare: 0-1

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Ali Rıza Altunbakır (x), Necmi Demir (xx), Mehmet Saldıraner (xx)

BUCASPOR: Yunus (x) - Doğan (xx), Sebahattin (xx), Barış (x), Ömer (x), Çetin (xx), Saruhan (x) (Dk. 76 Ahmetcan x), Özcan (x) (Dk. 85 Enes), İsa (xx), Cuma (x), Hasan (x) (Dk. 46 Oğuz x)

BAYBURT İL ÖZEL İDARE: Alişan (xxx) - Erol (xx), Yusuf (xxx), Volkan (xx) (Dk. 73 Selim Avcı xx), İsmet (xxx), Ali Kemal (xxx), Selçuk (xx), Serdar (xxx) (Dk. 89 Okan ), Haydar (xx) (Dk. 81 Selim Kaya), Emre (xxx), Feyyaz (xxx)

GOLLER: Dk. 55 Feyyaz (Bayburt)

SARI KARTLAR: İsa, Ömer, Özcan, Oğuz, Doğan, Enes (Bucaspor) - Volkan, Yusuf, Erol (Bayburt)

KIRMIZI KART: Dk. 59 Barış (Bucaspor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk 7 haftayı galibiyet alamadan tamamlayan sonuncu Bucaspor evinde lider Bayburt İl Özel İdare'ye de yenilerek umut tüketti: 0-1.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 55'inci dakikasında Feyyaz konuk takımı öne geçirirken, 59'da Bucaspor'dan Barış kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

12'nci dakikada Saruhan ceza yayı üzerinden kaleyi yokladı, Bayburt kalecisi Alişan topu iki hamlede kontrol etti.

23'üncü dakikada Selçuk'un kullandığı frikikten top üst direkten döndü.

55'inci dakikada Bayburt İl Özel İdare öne geçti. Kullanılan köşe atışında kaleci Yunus'tan önce topa müdahale eden Feyyaz fileleri sarstı: 0-1.

59'uncu dakikada Bucaspor 10 kişi kaldı. İkili mücadele sonucunda Bucasporlu futbolcular aleyhlerine verilen faul kararı sonrası hakeme itiraz etti. Hakem Ali Rıza Altunbakır, Barış'a küfür ettiği gerekçesiyle direkt kırmızı kart gösterdi.

64'üncü dakikada İsa'nın derinlemesine pasında topla buluşan Cuma'nın şutunda top üstten auta çıktı.

82'nci dakikada Serdar soldan ortaladı, Feyyaz'ın kafa vuruşunda kaleci Yunus gole izin vermedi.

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