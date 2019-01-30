Bucaspor 3 futbolcuyla anlaştı

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 3. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor transfer yasağını kaldırmak için 3 eski futbolcusuyla daha anlaşma sağladı. Transferin bitimine 2 gün kala yasağı kaldırmak için büyük çaba sarf eden yönetime kaleci Hüseyin Koç, Sancar Yıldırım ve Burak Can Kunt muvafakatname verdi. Oyuncularına resmi sosyal medya hesabından açık mektuplar gönderen Bucaspor yaptığı çağrıların sonucunu aldı. Artık transferde sona yaklaşan sarı-lacivertlelirin 31 Ocak'a kadar görüşüp prensipte anlaşma sağladığı oyunculara peş peşe imzalar attıracağı vurgulandı.