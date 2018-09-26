Bucaklı tenisçi Türkiye şampiyonu

Halim AKCA/BUCAK, () - ANKARA'da yapılan 10 yaş Masters Türkiye Şampiyonası'nda Bucaklı Fatmanaz Uyanık çiftler kategorisinde şampiyon oldu. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlen özel davetli sporcuların katıldığı 10 yaş...