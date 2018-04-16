Bucak Belediyesi Oğuzhanspor BAL'da devam edecek

Mesut MADAN/BURDUR, ()

Burdur'un Bucak ilçesi temsilcisi Bucak Belediyesi Oğuzhanspor önümüzdeki sezon da Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele edecek.

Spor Toto BAL 7'nci Grup'ta Burdur'u temsil eden Bucak Belediyesi Oğuzhanspor ile bu yıl Burdur Birinci Amatör Şampiyonu olan MAKÜ Spor baraj maçında Gazi Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçtan önce MAKÜ Spor Başkanı Mustafa Kılınç, maçın hakemlerine ve Bucak Belediyesi Oğuzhanspor Başkanı Hüseyin Çetiner'e çiçek verdi.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran ile yaklaşık 3 bin kişinin izlediği maçı Antalya bölgesinden Ali Soydal, Hüseyin Şimşek, Murat Kahya hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Bucak Belediyesi Oğuzhanspor karşılaşmanın 90'ıncı dakikasında kazandığı penaltıyı Enver'le gole çevirdi ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Bucak Belediyesi Oğuzhanspor önümüzdeki sezon da Burdur'u BAL'da temsil etmeye hak kazandı. Bucak Belediyesi Oğuzhansporlu futbolcular maçtan sonra büyük sevinç yaşadı.

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