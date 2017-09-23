Bu derbide herşey var ... 4 kırmızı kart , 3 gol ! Fenerbahçe Beşiktaş maç özeti

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip Beşiktaş'ın golünü 87. dakikada Babel atarken ev sahibi Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada penaltıdan Giuliano ve 86. dakikada penaltıdan Janssen kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 11'e yükseltirken, Beşiktaş 13 puanda kaldı ve zirve mücadelesinde yara aldı.

5 kırmızı kartın çıktığı derbiyi Fenerbahçe kazandı

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

18. dakikada Mehmet Ekici'nin sağdan ortasında ceza sahasında Medel ile ikili mücadeleye giren Janssen yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Palabıyık penaltı kararı verdi. 20'nci dakikada penaltıyı kullanan Giuliano, meşin yuvarlağı kaleci Fabricio'nun sağından ağlarla buluşturdu: 1-0

43. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Karşılaşmanın 41. dakikasında sarı kart gören Quaresma, 2 dakika sonra Mehmet Ekici'yle girdiği mücadelenin ardından hakem Ali Palabıyık'tan ikinci sarı karttan kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.

45. dakikada bir kırmızı kart da Fenerbahçe gördü. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Cenk Tosun, Neto'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık, bariz gol şansı olduğu gerekçesiyle son oyuncu olan Neto'yu doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Josef, Ozan Mehmet Ekici, Giuliano, Valbuena, Janssen

Beşiktaş: Fabri, Medel, Pepe, Tosic, Caner, Oğuzhan, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun.