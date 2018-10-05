Boykotla sarsılan Denizlispor Ümraniye'de

DENİZLİ, ()

SPOR Toto 1. Lig'de üst üste 3 galibiyetle Play-Off hattına yükseldikten sonra hafta içinde futbolcuların paralarını alamadıkları gerekçesiyle yaptıkları antrenman boykotuyla sarsılan Denizlispor, yarın Ümraniyespor'a konuk olacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda Ramazan Keleş'in yöneteceği mücadele saat 14.00'te başlayacak. Yeşil-siyahlı ekipte sakatlığı bulunan Tisdell görev yapamayacak.

Lig ve kupada son oynadığı 4 maçı kazanan Horoz'un 7 haftada 13 puanı bulunuyor. Yarıda kalan Balıkesirspor maçıyla ilgili kararı bekleyen Ümraniye ise 6 maçta 9 puan topladı. Denizlispor'da çarşamba günü antrenmanı boykot eden futbolcular, dün yapılan antrenmana ise çıktı. Takım kaptanları çalışmadan sonra yönetimle ödeme planıyla ilgili toplantı yaptı.

DENİZLİSPOR

Stackhowiak - Alperen, Taha Can, Abdülkerim, Kerem Can, Burak Altıparmak, Deniz, Ziya, Aissati, Recep Niyaz, Mehmet Akyüz