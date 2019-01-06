İZMİR, ()

ALT yaş gruplarında son üç yılda bir Türkiye Şampiyonluğu, iki Türkiye üçüncülüğü kazanan Bornova Belediyespor Hentbol Şubesi, milli takımlara verdiği oyuncularla büyük gurur yaşadı. Yeşil-beyazlı oyunculardan Esra Söğüt, Zara Sidal Zengin, Nazlı Güner ve Benginur Nişancı, U17 Yıldız Kız Hentbol Milli Takımı'na çağrıldı. Başarılı sporcuları yetiştiren Bornova Belediyespor Antrenörü Arzu Gerçek ise U-19 Kadın Milli Hentbol Takımı'nda görev aldı.

Milli takımın Ankara'daki kampına katılan 4 genç oyuncu, 3-11 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 17 Yaş Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2. Klasman müsabakalarında ay-yıldızlı forma için ter dökecek. Antrenör Arzu Gerçek de U-19 Kadın Milli Hentbol takımının 15-21 Temmuz 2019 tarihleri arasında Litvanya'da katılacağı Avrupa Şampiyonası 2. klasman maçlarında görev başında olacak.

Atila: "Sporcularımız bizleri gururlandırıyor"

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Bornova'ya Milli gurur yaşatan tüm sporculara ve antrenörlere teşekkür ediyorum. Belediye olarak asıl amacımız; geleceğin sporcularını yetiştirmek ve daha çok insanımıza daha iyi şartlarda spor yaptırmak olsa da böylesi başarılar göğsümüzü kabartıyor. Hepsini tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

