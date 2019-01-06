Bornova'ya milli gurur

  İZMİR, () ALT yaş gruplarında son üç yılda bir Türkiye Şampiyonluğu, iki Türkiye üçüncülüğü kazanan Bornova Belediyespor Hentbol Şubesi, milli takımlara verdiği oyuncularla büyük gurur yaşadı. Yeşil-beyazlı oyunculardan...

Bornova'ya milli gurur

 

İZMİR, ()

ALT yaş gruplarında son üç yılda bir Türkiye Şampiyonluğu, iki Türkiye üçüncülüğü kazanan Bornova Belediyespor Hentbol Şubesi, milli takımlara verdiği oyuncularla büyük gurur yaşadı. Yeşil-beyazlı oyunculardan Esra Söğüt, Zara Sidal Zengin, Nazlı Güner ve Benginur Nişancı, U17 Yıldız Kız Hentbol Milli Takımı'na çağrıldı. Başarılı sporcuları yetiştiren Bornova Belediyespor Antrenörü Arzu Gerçek ise U-19 Kadın Milli Hentbol Takımı'nda görev aldı. 

Milli takımın Ankara'daki kampına katılan 4 genç oyuncu, 3-11 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 17 Yaş Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2. Klasman müsabakalarında ay-yıldızlı forma için ter dökecek. Antrenör Arzu Gerçek de U-19 Kadın Milli Hentbol takımının 15-21 Temmuz 2019 tarihleri arasında Litvanya'da katılacağı Avrupa Şampiyonası 2. klasman maçlarında görev başında olacak.

Atila: "Sporcularımız bizleri gururlandırıyor"

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Bornova'ya Milli gurur yaşatan tüm sporculara ve antrenörlere teşekkür ediyorum. Belediye olarak asıl amacımız; geleceğin sporcularını yetiştirmek ve daha çok insanımıza daha iyi şartlarda spor yaptırmak olsa da böylesi başarılar göğsümüzü kabartıyor. Hepsini tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.
 

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