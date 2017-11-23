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Bomba patladı ...Mesut Özil transferi resmen açıklandı !

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcunun yeni adresi belli oldu.Uzun süredir spor camiasının merak ettiği soru cevabını buldu.Fenerbahçe ile de ismi anılan Mesut Özil'in yeni takımı belli oldu.

23 Kasım 2017 Perşembe 17:00
Bomba patladı ...Mesut Özil transferi resmen açıklandı !

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in yeni takımı belli oldu.Aylardır transferde adı en çok anılan futbolcuların başında gelen Mesut Özil'in transferi resmen açıklandı.Katalonya radyosu, Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in menajeri Erkan Söğüt ile görüştüklerini ve anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Mesut Özil Arsenal ile yeni sözleşme yapmazsa, sezon sonunda bonservissiz olarak istediği takıma imza atabilecek.Mesut Özil'in transferinden para kazanmak isteyen Arsenal ise tekliflere açık olduğunu söylemişti.

Katalonya radyosu yaptığı açıklamada Mesut Özil'in  devre arası için 20 milyon euro karşılığında 3,5 yıllığına Barcelona'nın formasını giyeceğini öğrendiklerini duyurdu.

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