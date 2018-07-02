Boluspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Murat KÜÇÜK/BOLU,()

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Boluspor, yeni sezonun hazırlıklarına kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, 2 sezondur play-off'lara kalmayı başardıklarını hatırlatarak, "Bu sene bu işi bitireceğiz. Bu konuda da transferlerimiz devam ediyor" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen sezon play-off'lara kalmaya hak kazanan ancak Süper Lig hayalini gelecek sezona bırakan Boluspor, yeni sezon için start verdi. Kırmızı beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde ilk antrenmana çıktı. Antrenman öncesi tesislere gelen Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı da sporculara başarı dileklerinde bulundu. Çarıkçı, "İki seneden beri takımımız play-off'larda. 4’üncü olduk, 3’üncü olduk. Belki kadro yapılanmasında maalesef geçmişte hatalar yaptık. Bu sene geçen seneki başarılı hocamız Sait hoca ve ekibi ile beraber ilk defa bir hazırlık kampı geçireceğiz. Yönetim kurulumuz aynı yönetim kurulu. Bu sene bu işi bitireceğiz. Bu konuda da transferlerimiz devam ediyor. Belki aramıza katılmayan 2-3 transfer var. Hedefler belli. İnşallah bu sene takımımız iyi bir kamp dönemiyle geçirip, beraber mutlu sona ulaşacağız" dedi.

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise "İlk etap çalışmaları bugün itibarıyla başladı. Kiralıktan gelen oyuncularımız var. Transferini düşündüğümüz oyuncular var. Daha önceden izlediğimiz ve burada tekrar görmek istediğimiz oyuncular da var. Onları görmek adına bir hazırlık dönemi olacak. Genelde kamplar fiziksel ağırlıklı oluyor. Bu da öyle olacak. Belki arada erken bir hazırlık maçı yapabiliriz. Bazı denemek istediğimiz oyuncuları görmek adına. Ondan sonra rutin çalışmalar edevam edecek. İkinci haftadan sonra da hazırlık maçlarımız başlayacak. Lige kadar 4 tane hazırlık maçı yapmayı düşünüyoruz. Belki 5 de olabilir. Takımı zaten tanıyoruz. 12-13 tane geçen seneden kalan oyuncumuz var. Onun üzerine gelen transferlerden tanıdığımız bildiğimiz oyuncular var. 3 tanesi belki daha önce çalışmadığımız oyuncu. Onlar için birkaç hazırlık maçı yapıp takımı lige en iyi şekilde hazırlamak istiyoruz. 3 tane daha transfer yapmayı düşünüyoruz. Bir tane santrfor, bir tane stoper, bir tane de alternatif sol bek düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman ısınma hareketleri, 5'e 2 ve streching ile son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Necip Çarıkçı'nın açıklamaları

- Sait Karafırtınalar'ın açıklamaları

- Antrenmandan görüntüler

- Detaylar

FOTOĞRAFLI