Boluspor, namağlup seriyi sürdürmek istiyor

Murat KÜÇÜK / BOLU,() -

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor, evinde oynayacağı Giresunspor maçını da kazanarak namağlup seriyi sürdürmek istiyor.

Teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Uzun bir aradan sonra seyircinin de önüne çıkıyoruz. Onun da ayrı bir heyecanı var. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Önemli maç. Oyuncularım da biliyorlar" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig’de oynanan 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Boluspor, hafta sonu karşılaşacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Geçen hafta deplasmanda İstanbulspor’u 3-1 mağlup eden Boluspor Karaçayır Mahallesi’nde bulunan kulüp tesislerinde taktik ve teknik ağırlıklı çalıştı.

Kırmızı-beyazlılar ısınma koşusunun ardından 5’e 2 ve taktik çalışması yaptı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Giresunspor maçında da galibiyet elde ederek seriyi sürdürmek istediklerini ifade ederek, “İstanbul maçını orada bıraktık. Şimdi Giresun maçı var. Kazanılması gereken bir maç. Uzun bir aradan sonra seyircinin de önüne çıkıyoruz. Onun da ayrı bir heyecanı var. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Önemli maç. Oyuncularım da biliyorlar. Hoca değişikliğine gittiler. Bizim maça kadar yeni bir hoca ile anlaşırlar mı o tarafı da bizi çok ilgilendirmiyor ama bu durumlarda takımlar çok fazla reaksiyon verebiliyor. Onun için çok dikkatli olmamız gereken bir maç. Kaza yaşamadan maçı geçmek istiyoruz” dedi.

Karafırtınalar, ligde takımların sık sık teknik direktör değişikliğine gitmesiyle ilgili olarak ise, “Olmaması gerekiyor. Takımların biraz sabırlı olması gerekiyor. Neticesinde insanla uğraşmak kolay bir şey değil. Bir günde sonuç beklemek çok zor. Yaptığımız iş kolay bir şey değil. Bunu ben topun taca çıkması gibi değerlendiriyorum. Bu işin içinde bu da var. Tabi olmaması gerekiyor” şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntüler

-Sait Karafırtınalar ile röportaj

-Detaylar



(FOTOĞRAFLI)