Murat KÜÇÜK/BOLU,()-

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor, Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a karşı alınan mağlubiyetin ardından ligde hafta sonu deplasmanda oynayacakları Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı. Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, "Oyuncuların bize ve bundan sonraki maçlara verecekleri reaksiyon önemli. Bence bir üst lige çıkma potansiyeli var" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray'a elenen Boluspor lige odaklandı. Spor Toto 1'inci Lig'de hafta sonu deplasmanda Ümraniyespor'la karşılaşacak olan Boluspor, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı. Göreve yeni başlayan teknik direktör Orhan Kaynak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik ve kondisyon ağırlıklı çalıştı. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Orhan Kaynak, "Oyuncuların bize ve bundan sonraki maçlara verecekleri reaksiyon önemli. Bence bir üst lige çıkma potansiyeli var. Başkanımız ve yönetim kurulumuzla istişaremizde 1-2 takviye yapmayı planlıyoruz. Transferin son günü bitmeden transfer bitmiş sayılmıyor. Bizim de ihtiyaçlarımız var. Kulübün ekonomik şartları doğrultusunda alabileceğimiz oyuncuları takıma katmayı düşünüyoruz. Ondan sonra da oyunculardan performans isteyeceğiz. Onlar da verecektir. Herkes işini iyi yapacak. Defansif anlamda kenar bek oyuncusu, ofansif anlamda da İsmail Haktan'ın ayrılmasıyla boşalan alana kanat oyuncusu almayı hedefliyoruz. Kulübümüze ileri ki dönemlerde avantaj katacak bir genç oyuncu da olabilir. Belki son gün, 'burada ben mutlu değilim, gitmek istiyorum' diyen olursa da onlarla konuşup, ayrılmak isteyen oyuncularla yollarımız ayırabiliriz" dedi.

"BOLUSPOR HER ZAMAN POTANSİYELİ OLAN BİR CAMİA"

Genç oyuncularla çalışmaktan mutlu olduğunu belirten Orhan Kaynak, "Onlara özel antrenmanlar yaptırıyorum. Onların gelişimi bizim için çok önemli. Önümüzdeki günlerde bunları geliştirip takıma katkı sağlayacak, ekonomik anlamda da kulübüne katkı sağlayacak satışlar yapılacaktır. Boluspor her zaman potansiyeli olan bir camia. Biz bunları çıkartmaya varız. Tabii ki bunlar da çıkmak için oynaması gerekiyor. Biz gerektiği şekilde şans vereceğiz. Dün Mutlu gayet güzel işler yaptı. Gençlere formayı verdiğiniz zaman da onlar alacak. 10 dakika süre veriyorsak, iyi oynayacak 20 dakika süre isteyecek. Aldıkları süreyi artırmak kendi ellerinde. Çalışarak bunu kazanacaklar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntüler

-Orhan Kaynak'ın açıklamaları

-Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)

