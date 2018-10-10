Boluspor'da hedef ilk yarıda 30 puanın üstünü toplamak

Murat KÜÇÜK/BOLU,()-

SPOR Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor’un Başkanı Necip Çarıkcı, "Bütün niyetim devre arasına kadar çok puan kaybetmeden, en fazla puanı alıp devre arasına girmek istiyoruz. İkinci devremiz biraz daha rahat geçsin. Onun için de ilk devre sonuna kadar da biraz daha disiplinli biraz daha özverili bir şekilde puanları toplamak istiyoruz. İlk yarının sonuna kadar topladığımız puan 30’un üzerine çıkacak gibi duruyor" dedi.

Spor Toto 1 Lig’de 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberlikle namağlup şekilde yoluna devam eden Boluspor’un Başkanı Necip Çarıkcı açıklamalarda bulundu. Başkan Çarıkcı, sezon sonunda Boluspor’u şampiyon yapmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade ederek, "Berabere kalacağız, maçlar kaybedeceğiz. Önemli olan bunu lig sonunda iyi tamamlamamız. Hem takımıma hem teknik heyetime bu konuda güveniyorum. Bizler elimizden ne geliyorsa bu takımı şampiyon yapmak içinde sonuna kadar takımla beraberiz" dedi.

İYİ GÜNLER BOLUSPOR’U BEKLİYOR

Şampiyonluk konusunda takıma ve teknik heyete güvendiğini ifade eden Çarıkcı şöyle devam etti: "Geçtiğimiz hafta Bolu'da oynadığımız maçta Altay ile berabere kalmıştık. Bu haftada rakibimiz Giresunspor'a karşı 3 puan almak için sahaya çıktık. 90 dakika boyunca iyi futbol oynamamıza rağmen 3 puan alamadık. Bazı maçlarda şans faktörünün de yanınızda olması gerekiyor. Özellikle genç futbolcu kardeşlerimiz, iki oyuncumuzun oynadığı oyun bizleri memnun etti. Artık bu hafta bu maçı unuttuk. Balıkesir maçımız var. Burada da herhalde iki tane futbolcumuz sakat, bir tanesi cezalı. Bu ara boşluğunda da büyük ihtimalle bunlar yetişmeyecek. Ama Balıkesir maçında 3 puan almak istiyoruz. Keşke bu hafta 3 puan alsaydık, puan farkı 6'ya çıkacaktı. Ama fark 4'te kaldı. Bu maçlar biraz sabır istiyor. Taraftarlarımız Bolu’daki bütün Boluspor'u sevenler bu maraton çok uzun bir maraton. Berabere kalacağız, maçlar kaybedeceğiz. Önemli olan bunu lig sonunda iyi tamamlamamız. Hem takımıma hem teknik heyetime bu konuda güveniyorum. Bizler bu takımı şampiyon yapmak için elimizden ne geliyorsa sonuna kadar takımla beraberiz. Bu haftayı geçtik, artık 10 gün sonraki Balıkesir maçına da taraftarımızı davet ediyoruz. Keşke bu ilk maçta taraftarımızla birlikte 3 puanı alsaydık. Onlara bu 3 puanı hediye etseydik olmadı. Balıkesir maçından sonra derbi maçımız var. Gençlerbirliği Bolu'ya gelecek. O maç bizim için önemli maç. İyi günler Boluspor'u bekliyor."

30 PUAN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ GİBİ DURUYOR

İlk yarıda oynayacakları 9 maç kaldığını ve hedeflerinin 30 puan üstü toplamak olduğunun altını çizen Çarıkcı, "Özellikle Gençlerbirliği, Boluspor, Adana Demirspor bu yarışta gözüküyor. Ama bu lig maratonu uzun olduğu içinde lig maçlarının ne olacağı belli olmuyor. Onun için bu lig çok zor bir lig. Şuanda bir puan aralığı vermek doğru olmaz. Oynanmamış 9 maçımız kaldı. Bunun iki tanesi Eskişehirspor ve Karabükspor ile. Rakibimiz Adana Demirspor bu takımlarla maç oynadı. Tabii onlar da gençlerle mücadele ediyor. Bütün niyetim devre arasına kadar çok puan kaybetmeden, en fazla puanı alıp devre arasına girmek istiyoruz. İkinci devremiz biraz daha rahat geçsin. Onun içinde ilk devre sonuna kadar da biraz daha disiplinli biraz daha özverili bir şekilde puanları toplamak istiyoruz. İlk yarının sonuna kadar topladığımız puan 30'un üzerine çıkacak gibi duruyor" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI)