Boluspor, Balıkesir Baltok maçına odaklandı

SPOR Toto 1. Lig ekibi Boluspor, Balıkesir Baltok maçının hazırlıklarını sürdürdü. Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, "İlk ikinin içerisindeyiz ilk sekiz haftaya baktığımızda. Bundan sonra daha zorlu bir periyot başlayacak. Onun içinde konsantreyi daha üst seviyeye çekip, fizik kaliteyi bu milli takım aralarında üst seviyeye çekip devreye kadar alabildiğimiz maksimum puanları alıp, ikinci yarıya avantajlı başlamak istiyoruz." dedi.

Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor, hafta sonu karşılaşacağı Balıkesir Baltok maçının hazırlıklarını Karaçayır Mahallesi’nde bulunan kulüp tesislerinde sürdürdü. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma koşusunun ardından core antrenman gerçekleştirildi. Daha sonra iki grup halinde ayak tenisi ve 5'e 2 pas çalışması ile antrenman sona erdi. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Sait Karafırtınalar, “Bir takım sakatlıklarımız vardı. Onlar için verilen ara ilaç gibi geldi diyebilirim. Oyuncularımız özveri ile çalışıyor. Bu gün relaks bir idman yapacağız. Balıkesir Baltok maçına konsantre olduk. Cumartesi günü de maçımızı oynamak istiyoruz. Balıkesirspor Baltok maçını kazasız geçip yolumuza devam etmek istiyoruz. Biz seri peşinde değiliz ille. Tabi kazandıkça seri gibi oluyor ama biz sadece oynayacağımız o maça konsantre oluyoruz. Diğer maçları oynanan maçtan sonra düşünüyoruz. Balıkesirspor maçını da aynı şekilde düşünüyoruz. Konsantremizi o anlamda geliştirip, rakibe göre bir oyun modeli oluşturuyoruz. İnşallah bu haftada başarılı oluruz. Bütün maçları kazanmak istiyoruz. Elimizden geldiği kadarda onun için mücadele ediyoruz. Oyuncularda buna karşılık veriyorlar. Şuana kadar bunu başardık. Önemli bir avantaj elde ettik. İlk ikinin içerisindeyiz ilk sekiz haftaya baktığımızda. Bundan sonra daha zorlu bir periyot başlayacak. Onun içinde konsantreyi daha üst seviyeye çekip, fizik kaliteyi bu milli takım aralarında üst seviyeye çekip devreye kadar alabildiğimiz maksimum puanları alıp, ikinci yarıya avantajlı başlamak istiyoruz." dedi.

Karafırtınalar, taraftara da desteklerinden dolayı teşekkür ettiğini ifade ederek, "Taraftarı deplasmanda sevindirdik. Ama içeride Giresunspor maçı karşısında beklediğimiz sonucu alamadık. Çok iyi futbol oynadık. Pozisyonu bol, seyir sevki güzel bir maç oynadık. Sadece sonuç anlamında bir sıkıntımız oldu. Taraftarın bundan sonra da takımlarını desteklemeye devam edeceğini, bizim de onları mutlu etmeye devam edeceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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